الرئاسة: مباحثات السيسي ولوكاشينكو جسدت تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا

القاهرة- أ ش أ:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات الثنائية والموسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح صحفي، أن المباحثات بين الزعيمين جسدت توفر الإرادة السياسية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات توطين الصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة ونقل التكنولوجيا والأمن، وأن زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى القاهرة تعكس العلاقات الطيبة بينه والرئيس السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد عقدا مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين بقصر الاتحادية ظهر اليوم، وشهدا مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك شملت مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي بين البلدين، والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي وما بعد الجامعي، ومذكرة تفاهم مشتركة بين البنك المركزي المصري ونظيره البيلاروسي واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال الجمارك، كما عقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركا عقب مباحثاتهما.