أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

الرئاسة: مباحثات السيسي ولوكاشينكو جسدت تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا

04:59 م الأربعاء 19 فبراير 2020
الرئاسة: مباحثات السيسي ولوكاشينكو جسدت تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا

السيسي ولوكاشينكو

القاهرة- أ ش أ:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات الثنائية والموسعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح صحفي، أن المباحثات بين الزعيمين جسدت توفر الإرادة السياسية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات توطين الصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة ونقل التكنولوجيا والأمن، وأن زيارة الرئيس لوكاشينكو إلى القاهرة تعكس العلاقات الطيبة بينه والرئيس السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد عقدا مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين بقصر الاتحادية ظهر اليوم، وشهدا مراسم التوقيع على 4 اتفاقيات ومذكرات للتعاون المشترك شملت مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للحوار السياسي بين البلدين، والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي وما بعد الجامعي، ومذكرة تفاهم مشتركة بين البنك المركزي المصري ونظيره البيلاروسي واتفاقية للتعاون والدعم المتبادل في مجال الجمارك، كما عقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركا عقب مباحثاتهما.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قصر الاتحادية

الخبر التالى:

رئيس بيلاروسيا يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم