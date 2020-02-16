"بوسطة" للشحن تحصل على تمويل بملايين الجنيهات من مجموعة DPD وفوري

كتبت- ياسمين سليم:

حصلت شركة الشحن المصرية "بوسطة" على استثمار من الفئة الأولى بقيمة ملايين الجنيهات من مجموعة DPDgroup وشركة فوري.

وقال محمد عزت، رئيس مجلس إدارة بوسطة، في بيان اليوم الأحد إن "صناعة التجارة الإلكترونية في مصر والمنطقة تبدو مبشرة للغاية خاصةً خلال السنوات القادمة".

وأضاف أنه على سبيل المثال، شهد مجال التجارة الإلكترونية في عام 2019 ثاني أكبر صفقات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤسسة Magnitt.

وتابع: "نحن سعداء للغاية بأن نصبح أحد أعمدة هذه الحركة، ويأتي استثمار DPDgroup ليعزز مركزنا بشكل أكبر".

وتقدم بوسطة لعملائها خدمات التسليم في اليوم التالي للطلب، وتتولى شئون تبادل الشحنات وإعادة المنتجات، إلى جانب التحصيل النقدي، وكل هذا بنسبة نجاح في تسليم الطرود تصل إلى 97٪، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن هذا يمثل أول استثمار لشركة DPDgroup في مصر، حيث أن مصر من الدول ذات إمكانيات كبيرة، ستقدم DPDgroup كل دعمها لمساعدة بوسطة لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الطرود في مصر.

وشركة DPDgroup ثاني أكبر مشغل أوروبي في مجال التوصيل والشحن وتسلم أكثر من 5.2 مليون طرد حول العالم كل يوم.

أما شركة فوري فهي رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر.