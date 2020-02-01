غدًا مؤتمر عن الشمول المالي ينظمه البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة

كتب- منال المصري:

ينطلق غداً مؤتمر الشمول المالي الذي ينظمه البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، بعنوان "من الإتاحة إلى التمكين الاقتصادي".

وقال بيان صادر عن شركة مصر لتأمينات الحياة، اليوم السبت إن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها أهمية الشمول المالي والتحول الرقمي، ودور الحكومة والمؤسسات والشركات في رفع معدلات الشمول المالي التي تعد من أهم المحاور التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق استراتجية مصر 2030.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً، وأهمية دور القطاع الأكاديمي في التثقيف المالي ورفع الوعي عند المجتمع بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قيادات الحكومة والمؤسسات والبنوك والشركات ومن بينهم المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ود. أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وبيير بيلورج، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية في مؤسسة التمويل الدولية، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، ود. يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة "سواري فنتشرز" مسرعة الأعمال، ود. علا الخواجة مديرعام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي.