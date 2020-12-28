ثروة كابيتال: إغلاق الإصدار الـ 34 لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنها أغلقت الإصدار الـ 34 لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن الإصدار تم لمحفظة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.6 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 و60 شهرًا.

وأضافت الشركة، أنه بإغلاق الإصدار يصل إجمالي حجم إصداراتها في سوق المال لهذا العام إلى 6 مليارات جنيه.

وتعمل ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في قطاع التمويل المتنوع مع التركيز على إدارة الأصول والخدمات المصرفية.