ثروة كابيتال: إغلاق الإصدار الـ 34 لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه
كتبت – شيماء حفظي:
قالت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إنها أغلقت الإصدار الـ 34 لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن الإصدار تم لمحفظة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.6 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 و60 شهرًا.
وأضافت الشركة، أنه بإغلاق الإصدار يصل إجمالي حجم إصداراتها في سوق المال لهذا العام إلى 6 مليارات جنيه.
وتعمل ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في قطاع التمويل المتنوع مع التركيز على إدارة الأصول والخدمات المصرفية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
132541
عدد المصابين
-
110015
عدد المتعافين
-
7405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81070218
عدد المصابين
-
57198975
عدد المتعافين
-
1770625
عدد الوفيات
إعلان