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مصر للألومنيوم: تأجيل جلسة الفض الفني لمناقصة خط إنتاج جنوط السيارات

10:53 ص الإثنين 21 ديسمبر 2020
مصر للألومنيوم: تأجيل جلسة الفض الفني لمناقصة خط إنتاج جنوط السيارات

مصر للألومنيوم

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مصر للألومنيوم، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه تم تأجيل موعد جلسة الفض الفني بالمناقصة التي طرحتها الشركة لتقديم الخدمات الاستشارية المؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع "خط إنتاج جنوط السيارات".

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إلى أنه تم تأجيل موعد الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 بدلا من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020.

وأوضحت الشركة أن تأجيل موعد جلسة الفض الفني بالمناقصة جاء بناءً على طلب الشركات المتقدمة لها.

وكانت شركة مصر للألومنيوم، أعلنت في الأول من نوفمبر الماضي عن طرح مناقصة خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة في تطوير دراسات الجدوى وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم في عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ تحتكر صناعة الألومنيوم الخام في مصر، حيث تعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

مصر للألومنيوم جلسة الفض الفني جنوط السيارات القابضة للصناعات المعدنية

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