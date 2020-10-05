مصراوي ينشر مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

حصل مصراوي، على نسخة من مشروع قرار بإصدار لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام والتي أثارت كثير من الجدل خلال الأيام الماضية في أوساط العمال بالشركات.

ويأتي تعديل اللوائح التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام، للتوافق مع التعديلات الأخيرة على قانون 203 لشركات القطاع، والتي أقرها الرئيس السيسي الشهر الماضي.