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شلباية: بيبسيكو مصر تواصل دعمها ورعايتها لمهرجان الجونة السينمائي

02:55 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
شلباية: بيبسيكو مصر تواصل دعمها ورعايتها لمهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة- مصراوي:

قال محمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة مستمرة في دعم ورعاية مهرجان القاهرة السينمائي الذي يقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري ضمن استراتيجيتها لدعم الاقتصاد المصري ورعاية الفن والثقافة وإبداعات المواهب الشابة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة للمهرجان الذي أسسه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس في مدينة الجونة بحضور نجوم الفن من مصر والعالم.

وسيشهد المهرجان مسابقة للأفلام القصيرة تضم أفلاما من أفلاماً من مصر وفرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن، بحسب البيان.

وقال شلباية إن بيبسيكو مصر ستساهم خلال فعاليات المهرجان بمجموعة من الأنشطة للعمل على زيادة التفاعل بين الحضور وتنشيط حركة السياحة مع الحرص على تطبيق تعليمات الصحة والسلامة واتباع المعايير الدولية في الوقاية من فيروس كورونا المقررة من المهرجان بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

مهرجان الجونة السينمائي محمد شلباية بيبسيكو مصر

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