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ارتفاع النقد الأجنبي للصين بنحو 12.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي

02:43 م الثلاثاء 07 يناير 2020
ارتفاع النقد الأجنبي للصين بنحو 12.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي

المركزي الصيني

القاهرة- وكالات:

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في ديسمبر الماضي، مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت 12.3 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 3.108 تريليون دولار.

وتوقع الاقتصاديون أن ترتفع الاحتياطيات 7.4 مليار دولار إلى 3.103 تريليون، في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات، إن زيادة الاحتياطيات في ديسمبر الماضي ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين.

وزادت الاحتياطيات 35.2 مليار دولار في 2019 مقارنة مع انخفاض 67.2 مليار في 2018، وفقا للبيانات الرسمية.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 95.406 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي من 91.469 مليار في نهاية نوفمبر الماضي.

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