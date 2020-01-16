وزير الطاقة القبرصي: توصلنا لاتفاق مع الشركات لمد خط نقل الغاز إلى مصر

كتب- أحمد السيد:

قال يورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة القبرصي، اليوم الخميس، إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الشركات العاملة في قبرص ومصر لمد خطوط نقل الغاز القبرصي الي مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.

وقال الوزير إنه من المقرر الانتهاء من الخط القبرصي خلال عام 2025.

وكانت مصر وقعت في سبتمبر 2018 اتفاقًا لإقامة مشروع خط أنابيب بحري مباشر مع قبرص.

وبموجب الاتفاق سيتم نقل الغاز الطبيعي من حقل "أفروديت" القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وكانت وزارة البترول قالت في بيان صباح اليوم، إن طارق الملا وزير البترول بحث مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، خطوات تفعيل الاتفاق الحكومي المشترك لإنشاء خط أنابيب مباشر لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لمصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.

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