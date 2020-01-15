وزير البترول الأسبق: صرفنا تريليون و300 مليار جنيه على دعم الطاقة في 10 سنوات (فيديو)

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن مصر أنفقت حوالي تريليون و300 مليار جنيه على دعم الطاقة في عشر سنوات من 2009 وحتى 2019.

وأضاف أن هذه الأموال كان أولى إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة دعم الطاقة كان ضروريًا ولابد منه حتى تحقق الدولة وفرا يمكن استغلاله في التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وقال كمال، في حوار مع مصراوي ينشر لاحقا، إن الحكومة اضطرت للتدخل بعملية جراحية "بدون بنج" من أجل إصلاح هيكل أسعار الطاقة، وأن الشعب تحمل هذه الإجراءات الصعبة ثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الأنظمة المتعاقبة في السنوات الماضية لم تقدم على إصلاح منظومة الدعم فيما يمكن تسميته "رشوة متبادلة بين الحكومة والشعب"، حيث تبقي على أسعار الطاقة رخيصة، في مقابل استمرار تدهور التعليم والصحة والمرافق ومنظومة النقل والمواصلات.

ولا يتوقع وزير البترول الأسبق، زيادات كبيرة في أسعار الوقود في مصر في الفترة المقبلة، خاصة إذا ظلت أسعار البترول العالمية عند مستوياتها الحالية.





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