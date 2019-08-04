بنك "SAIB" يُطلق "حســـاب الدهب" بالعملة المحلية

كتبت- منال المصري:

أطلق بنك SAIB، حساب جاري بالعملة المحلية تحت المسمى الجديد «حســـاب الدهب»، وهو حساب جارى يوفر جوائز ذهبية متعددة ومزايا لعملاء البنك.

وقال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك SAIB، في بيان اليوم الأحد، إن "إطلاق حســـاب الدهب يتماشى مع خطة مصرفنا في زيادة الباقة المتاحة داخل فروعنا من المنتجات والخدمات المصرفية، وتقديم منتجات تنافسية تخاطب شريحة عريضة من عملاء قطاع التجزئة المصرفية، حرصاً منا على دعم ومساندة المواطن المصري في تحقيق جزءا من أحلامه".

وأضاف أن إطلاق المنتج الجديد يأتي ضمن استراتيجية عمل بنك SAIB الهادفة إلى زيادة السيولة في البنك، مع تنويع محفظة ودائع الأفراد والعمل على تخفيض نسب التركز في محفظة التجزئة المصرفية، مشيراً إلى أن المنتج الجديد يساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء الجدد، استكمالاً لدور البنك في دعم خطة الشمول المالي، التي يقودها البنك المركزي ومن خلفه القطاع المصرفي.

وقال عمرو عطا الله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، إن المنتج الجديد يتسم ببعد اجتماعي خاص، في ظل مساهمته في توفير جوائز ذهبية للعملاء، بما يدعم المواطنين على مصاريف المعيشة وتحقيق أحلامهم، هذا فضلاً عن كونه عنصراً أساسياً في خطة البنك لتنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي من شأنها استقطاب عملاء جدد، تحقيقاً لمبادئ الشمول المالي التي تعتبر أحد المحاور القومية للدولة خلال الفترة الراهنة.

وحول خصائص «حســـاب الدهب» قال هيثم حماد رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك: «تم تصميم المنتج الجديد ليقدم سحوبات لعملاء البنك بصفة دورية شهرية وربع سنوية على جوائز قيمة يتم تقديمها للعملاء لأول مرة في تاريخ مصرفنا، هذا بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم".

وأضاف: "يتمتع عملاء حســـاب الدهب بفرصة الفوز بجوائز قيمة تصل إلى ربع كيلو ذهب في السحب الربع سنوي، بحد أدنى لدخول السحب قدره 7 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، هذا بالإضافة إلى فرصة الفوز بـ 5 جنيهات ذهب، وذلك من خلال السحـب الشهري بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدرة 5 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل".