القابضة للتشييد تستهدف ربحا بقيمة 2.2 مليار جنيه في 2019 -2020

كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تحقيق زيادة في أرباحها المجمعة، للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2019-2020، بنحو 2.2 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

ووافقت الجمعية العامة للشركة، على الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، بإجمالي إيرادات مستهدفة بقيمة 21.4 مليار جنيه، بحسب البيان.

وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذي استعرضه المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة القابضة بشكل مستقل تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات 899 مليون جنيه وصافي ربح 622 مليون جنيه.

وفي نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2019-2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه، وصافي ربح 2.1 مليار جنيه، واستهداف تنفيذ استثمارات 1.6 مليار جنيه.

وقال حجازي، إنه تحديث لنظم الإدارة الداخلية وتفعيل نظام إدارة موارد الشركات (ERP)، ووضع خطة لاستغلال أراضي الشركات غير المستغلة لتنمية موارد الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل، حيث تم حصر تلك الأراضي واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير التخصيص تمهيدا لاستغلالها في مشروعات سكنية وتجارية والشراكة مع مطورين عقاريين.

وأشار حجازي، إلى جهود الشركة القابضة لحسين موقف السيولة في الشركات التابعة والسعي لدى جهات الإسناد لتقليص حجم المبالغ المستحقة للشركات لدى تلك الجهات مما نتج عنه انخفاض كبير في المبالغ المستحقة، وتنفيذ القابضة خطة لتسوية وسداد مستحقات الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات.