سحر نصر: 4.7 مليار دولار قيمة صادرات المناطق الحرة بالربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إجمالي صادرات المناطق الحرة الموجودة بمصر من السلع والخدمات خلال الربع الأول من 2019 وصل إلى نحو 4.7 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة سحر نصر، وبحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة.

ووصل عدد المشروعات في المناطق الحرة الموجودة بمصر إلى 1094 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.52 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وفقا لما قالته وزيرة الاستثمار.

وذكرت سحر نصر أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل.