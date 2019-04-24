طارق الملا يبحث مع رئيس برلمان قبرص التعاون في مجال الغاز بشرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير طارق الملا بحث مع ديمتريس سيلوريوس رئيس البرلمان القبرصي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات الطاقة واستغلال موارد الغاز الطبيعي بشرق المتوسط.

وقال الملا، إن توقيع الاتفاق الحكومي لإقامة الخط الناقل للغاز القبرصي إلى مصر لإعادة تصديره عبرها إلى الأسواق الخارجية يعد تتويجاً لتلك العلاقات والروابط القوية بين البلدين، مشيدا بموافقة البرلمان القبرصي مؤخرا على هذا الاتفاق.

وأكد الملا أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق الاستفادة المشتركة لشعبيهما من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط.

واستعرض الوزير خلال لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، آليات تعزيز التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي بعد إطلاق أول تجمع إقليمي للغاز يضم 7 دول متوسطية تحت اسم منتدى غاز شرق المتوسط، وعقد أول اجتماعاته في القاهرة في شهر يناير الماضي.

وذكر الملا أن إقامة هذا المنتدى سيحقق منافع متعددة للدول الأعضاء من خلال إيجاد آلية مشتركة للاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد الغاز والبنية التحتية للغاز في المنطقة لتسهم في تنويع إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية.

وأشار الملا، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعمان التعاون في منطقة شرق المتوسط من خلال المنتدى لاستغلال موارد الغاز الطبيعي.

وقال ديمتريس سيلوريوس رئيس البرلمان القبرصي، إن العلاقات المصرية القبرصية شهدت تطورات هامة خلال السنوات القليلة الماضية، والتعاون الاستراتيجي مع مصر في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يمثل أولوية مهمة لقبرص، ويرتكز على قاعدة صلبة وتفاهم كبير بين الجانبين.

وأضاف سيلوريوس، أن البرلمان القبرصي يدعم كافة اتفاقيات التعاون مع مصر في مجال الطاقة والغاز، والاستعداد لإقرارها بشكل عاجل وفوري لما تنطوي عليه من منافع للبلدين.