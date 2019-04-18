ارتفاع طفيف للبورصة مع نهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

شهدت البورصة ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.08% إلى مستوى 14876 نقطة مع نهاية التعاملات.

بينما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68%, ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات العرب خلال جلسة اليوم في الأسهم والسندات صافي شراء بقيمة 369.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 365.5 مليون جنيه, و3.9 مليون جنيه علي التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس الأربعاء على تراجع جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 14864 نقطة.