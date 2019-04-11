"كابيتال إيكونوميكس" تتوقع تسجيل مصر أفضل نمو اقتصادي بالشرق الأوسط

كتب- أحمد السيد:

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن تسجل مصر انتعاشًا في النمو الاقتصادي خلال العامين الحالي والمقبل، مما يجعلها صاحبة الأداء الأفضل في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، نموا بنسبة 5.8%، على أن يرتفع معدل النمو خلال العام المالي القادم إلى 6%، ولكن كابيتال إيكونوميكس يتوقع أن يتراجع النمو بعد ذلك خلال العام المالي 2020-2021 إلى 5%.

وقال بنك الاستثمار: "لا يزال يبدو أن هناك بعض القدرات الفائضة خلال العامين القادمين، والتي ستمكن النمو من الانتعاش، كما أن من المتوقع زيادة الطلب".

وبحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المقبل والصادر مؤخرا عن وزارة المالية، تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل يصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% نموا متوقعا خلال العام الجاري.

ويتوقع تقرير كابيتال إيكونوميكس تراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 12.5%، مقابل 14.4% خلال العام المالي الماضي، على أن يستمر في الهبوط ليصل خلال العام المالي المقبل إلى 9%، وإلى 7% خلال العام المالي 2020-2021.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنهاية العام الحالي ليصل إلى 19 جنيها للدولار الواحد، على أن يستمر في التراجع ليصل بنهاية العام المقبل إلى 20 جنيها، وإلى 21 جنيها بنهاية عام 2021.

وكان بنك الاستثمار بلتون توقع استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى منتصف 2020، كما خفض توقعاته لسعر الورقة الخضراء مقابل العملة المحلية إلى متوسط 17.1 جنيه في العام المالي 2019-2020، مقابل 18.05 جنيه في توقعات سابقة.

ويتوقع كابيتال إيكونوميكس، في تقريره، تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بنهاية العام الحالي لتصل إلى 16%، مقابل 18.11% خلال العام الماضي، على أن تستمر في الانخفاض لتصل خلال العام المقبل إلى 15%، وإلى 14.5% خلال عام 2021.