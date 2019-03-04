البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 14809 نقطة.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%.

وهبط أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.12%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، بعد الإعلان عن طرح حصة جديدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وإعلان نتيجة الطرح الخاص، وبدء الطرح العام أمس.