أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

10:16 ص الإثنين 04 مارس 2019
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.07% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 14809 نقطة.

وانخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.01%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%.

وهبط أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.12%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 14820 نقطة، بنهاية تعاملات أمس، بعد الإعلان عن طرح حصة جديدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وإعلان نتيجة الطرح الخاص، وبدء الطرح العام أمس.

البورصة المصرية مؤشر البورصة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان