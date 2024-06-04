تراجع البطاطس والطماطم بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والليمون البلدي، بينما تراجع سعر البطاطس، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 10جنيهات و12جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 5.5 و9.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها، بزيادة جنيهين.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيه.