البريد يستعين ببيتي خبرة لحصر واستغلال أصوله

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لمصراوي، إن الهيئة تعاقدت مع بيتي خبرة لحصر الأصول وتسويق المباني غير المستغلة التابعة للهيئة.

وأضاف الصغير أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة وبيتي الخبرة لحصر الأصول الخاصة بالهيئة من أراضٍ ومبانٍ، وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

وأوضح الصغير أنه تم حصر أكثر من 700 مبنى تابع للهيئة غير مستغل، حيث تم استغلال 90% منها، ومنها مبنى تابع للهيئة في الإسكندريه تم تأجيره بالكامل.