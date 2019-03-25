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    البريد يستعين ببيتي خبرة لحصر واستغلال أصوله

    01:52 م الإثنين 25 مارس 2019
    البريد يستعين ببيتي خبرة لحصر واستغلال أصوله

    عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لمصراوي، إن الهيئة تعاقدت مع بيتي خبرة لحصر الأصول وتسويق المباني غير المستغلة التابعة للهيئة.

    وأضاف الصغير أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة وبيتي الخبرة لحصر الأصول الخاصة بالهيئة من أراضٍ ومبانٍ، وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

    وأوضح الصغير أنه تم حصر أكثر من 700 مبنى تابع للهيئة غير مستغل، حيث تم استغلال 90% منها، ومنها مبنى تابع للهيئة في الإسكندريه تم تأجيره بالكامل.

    عصام الصغير الهيئة القومية للبريد الأصول

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