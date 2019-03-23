أسعار الذهب تصعد عالميًا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا في نهاية تعاملات أمس الجمعة بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي وهو أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع المعدن النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي شهرين.

وقالت وكالة روتيرز إن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1313.22 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1312.30 دولار للأوقية.

وأنهى المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بحوالي واحد في المئة في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ بداية فبراير، وفقًا للوكالة.

وأظهر مسح أن الشركات في منطقة اليورو سجلت أداء أسوأ بكثير من المتوقع هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في حوالي ست سنوات متضررة من تراجع كبير للطلب.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير شباط يوم الخميس عند 1320.22 دولار. وعلى الرغم من تراجعها عن بعض تلك المكاسب إلا أنها تسجل ثالث مكاسب أسبوع على التوالي من المكاسب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.41 دولار للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.8%.

وهبط البلاديوم 3% إلى 1560.51 دولار للأوقية بعد أن لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.53 دولار.

وانخفض البلاتين 1.4% إلى 845.79 دولار للأوقية، لكنه سجل على مدار الأسبوع مكاسب تزيد على 2%.