"إمارات مصر" تتفق على إنشاء 3 محطات لتموين السيارات بمشروعات "ماونتن فيو"

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم مع شركة "إمارات مصر" للمنتجات البترولية، لإنشاء ثلاث محطات خدمة وتموين سيارات متكاملة الخدمات بمشروعاتها في مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة "إمارات مصر" محمد جمعة بن شرف المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة، وحضر من جانب شركة "ماونتن فيو" عمرو سليمان مؤسس ورئيس الشركة، إلى جانب عدد من قياداتها في مصر، بحسب بيان من "ماونتن فيو" اليوم الأحد.

وقالت "ماونتن فيو"، إنها تسعى من خلال ذلك الاتفاق إلى تفعيل المزيد من سياساتها في توفير تجمعات سكنية "كومباوند" توفر مزيدا من التسهيلات والخدمات لعملائها، وتوفير مجتمعات سكنية أفضل للعملاء، وأنها كخطوة من أجل تحقيق مزيد من الجودة والتسهيلات داخل مشروعاتها السكنية.

وأضافت أنها تستكمل بهذه الاتفاقية باقي خططها التنموية والتطويرية لمشروعاتها السكنية، مشيرا إلى أن اختيار شركة "إمارات مصر" يعود لكون الأخيرة رسخت مفهوم المحطات المتكاملة والنموذجية في مصر.