نمو يرتفع وعجز يتراجع.. أرقام الاقتصاد المصري في 6 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تشير بيانات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى أن مصر على الطريق لتحقيق مستهدفاتها هذا العام.

وبحسب بيانات لوزارة المالية والبنك المركزي أعلن عنها هذا الأسبوع فإن الحكومة استطاعت أن تحقق فائضًا أوليًا لأول مرة بقيمة 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل عجزًا أوليًا قيمته 14 مليار جنيه.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن ما حققته الحكومة يؤكد أننا سنحقق مستهدفات الموازنة ولن ننحرف عنها.

وأشار إلى أن "النصف الأول شهد تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والخارجية، وزيادة أسعار البترول لتصل إلى 87 دولارا والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأزمة الأسواق الناشئة، ورغم ذلك قدرنا نستوعبها ونعمل معدلات نمو حتى يشعر المواطن بتحسن تدريجي في مستوى معيشته".

وحملت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي أكثر من رقم إيجابي حيث ارتفع معدل النمو كما تراجع عجز الموازنة العامة وارتفعت نسبة الزيادة في الإيرادات ونسبة حصيلة الضرائب، مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

ويوضح الانفورجرافيك التالي أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 6 أشهر: