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    البورصة تقلص خسائرها الصباحية مع نهاية تعاملات الاثنين

    03:04 م الإثنين 25 فبراير 2019
    البورصة تقلص خسائرها الصباحية مع نهاية تعاملات الاثنين

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    قلصت البورصة خسائرها الصباحية مع نهاية جلسة تداول اليوم الاثنين، مع اتجاه الأجانب إلى البيع خلال التعاملات.

    وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خسائره الصباحية، لينخفض بنهاية التعاملات بنسبة 0.06% إلى مستوى 14946 نقطة، وذلك بعد أن تراجع في الصباح بنحو 0.5%.

    بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.14%، وأيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.14%.

    وسجلت تعاملات الأجانب خلال جلسة اليوم صافي بيع بنحو 141.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 89.5 مليون جنيه، و51.6 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.26%.

    خسائر البورصة تعاملات البورصة

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