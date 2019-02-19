"خليها تكاكي".. أسعار الدواجن تصل لـ 39 جنيهًا للكيلو ودعوات بالمقاطعة

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، قفزة كبيرة بلغت 5 جنيهات في الكيلو، ورغم عودة أسعارها في المزرعة للتراجع أمس، إلا أن السعر بقى مرتفعًا في الأسواق ليتراوح بين 30و39 جنيهًا، بحسب ما أظهرته جولة لمصراوي في عدد من الأسواق.

ودشن عدد من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن تحت اسم "خليها تكاكي".

كانت أسعار الدواجن قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت أمس إلى 28 جنيهًا بالمزرعة لتصل لما بين 30 و32 جنيهًا بالأسواق بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ورغم أن أسعار الدواجن بدأت في التراجع إلا أن محرر مصراوي رصد استمرار ارتفاع الأسعار في أسواق مختلفة ليتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 39 جنيهًا للكيلو الواحد.

ويقول أبو مروان، صاحب محل بيع دواجن في سوق حلوان، إن أسعار الدواجن تبلغ اليوم 35 جنيهًا للكيلو اليوم مقابل 30 جنيهًا للكيلو الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي 45 جنيهًا وسعر كيلو الأوراك 36 جنيهًا، وسعر كيلو البانيه 74 جنيهًا، بحسب قوله.

وأرجع أبو مروان، ارتفاع الأسعار لآليات العرض والطلب بالسوق.

ويبيع نصر أحمد، صاحب محل بيع دواجن في سوق السيدة عائشة، الدواجن البيضاء بنحو 39 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بنحو 45 جنيهًا للكيلو، وكيلو البانيه بنحو 85 جنيهًا للكيلو.

ويفسر أحمد ارتفاع الأسعار بأن "السعر بيتحدد يوميًا على حسب ما نشتريه من التاجر، ومن الممكن أن تكون اليوم مرتفعة وغدًا رخيصة".

ويقول محمد رأفت، صاحب محل بيع دواجن في سوق بولاق الدكرور، إنه يبيع كيلو الدواجن البيضاء بنحو 30 جنيهًا للكيلو، وكيلو الدواجن البلدي 45 جنيهًا، و60 جنيهًا لكيلو البانيه، ويتراوح كيلو الأوراك بين 30 و32 جنيهًا بحسب حجمه.

وأرجع رأفت، ارتفاع الأسعار اليوم إلى زيادة الأسعار حسب بورصة الدواجن، وحسب السعر الذى يحدده تاجر الجملة.

ويرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تباين الأسعار إلى أن كل تاجر يرفع سعر بيع الكيلو على حسب المنطقة التي يتواجد فيها.

ويضيف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو وجود حالات نفوق كبيرة بين الطيور نتيجة بسبب برودة الطقس.

وتوقع السيد، أن تتراجع أسعار الدواجن خلال شهر مارس القادم، مع تحسن الأحوال الجوية به.

ولمواجعة ارتفاع الأسعار دشن مجموعة من المواطنين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، تحت اسم "خليها تكاكي".

وطالب مروجو الحملة بخفض الأسعار بعدما وصلت الكيلو إلى 39 جنيهًا وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" مع الحملة عن طريق إطلاق هاشتاج بنفس اسم الحملة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.