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المالية تدرس طرح سندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير العام المالي الجاري

11:23 ص الإثنين 09 ديسمبر 2019
المالية تدرس طرح سندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير العام المالي الجاري

محمد معيط وزير المالية

القاهرة- وكالات:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن مصر تدرس ثلاثة طروح سندات في السنة المالية الحالية 2019-2020، وذلك لسندات خضراء وإسلامية وذات عائد متغير، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف معيط، أن أدوات الدين الحكومية شهدت نزوحا صافيا بلغ 12 مليار دولار بين سبتمبر الماضي وديسمبر الجاري في ظل أزمة الأسواق الناشئة لكن أعقبه تدفق ثمانية إلى 9 مليارات دولار في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

محمد معيط وزارة المالية سندات خضراء سندات ذات عائد متغير

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