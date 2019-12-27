"عزومة الكريسماس".. إقبال ضعيف على الديك الرومي هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

يرتبط احتفال الكريسماس، بطبق رئيسي يتوسط المائدة من "الديك الرومي" لكن هذا العام يشهد إقبالا متواضعا على شراء الديك، بحسب ما قاله تجار لمصراوي.

وقال تجار، إن الطلب على الديك الرومي في الموسم الحالي من المواطنين يعد ضعيفا مقابل العام الماضي، بينما زاد الطلب على الديك الرومي الأبيض من قبل الفنادق والمطاعم.

ويقول عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هذا الموسم يشهد إقبالا ضعيفا على شراء الديك الرومي الأسود، باعتباره سلعة ترفيهية، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ويتراوح سعر الكيلو من الديك الرومي الأسود المربى بالمزرعة "السليم" الطازج بين 48 و55 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الوراك الطازج بين 28 و30 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الفليه "صدور" الطازجة بنحو 100 جنيه و105 جنيهات، بحسب الوزن والمنطقة التي يُباع بها.

ويباع الكيلو من الديك الأسود الطازج المربي بالبيوت بنحو 70 جنيها.

وقال عمر محمد، صاحب مزرعة لتربية الديك الرومي بالقاهرة، إن هناك إقبالا كبيرا هذا العام على شراء الديك الرومي الأبيض من قبل الفنادق عن الأسود.

وأضاف عمر أن مربي الديوك الرومي يفضلون تربية الأبيض عن الأسود نظرا لقلة تكلفة تربيته، حيث أن "كل كيلو في الديك الرومي الأسود يقابله 3 كيلوات علف، فالمربي يخسر في تربيته على عكس الديك الرومي الأبيض يحتاج علف أقل"، وفقا لقول عمر.

ويتراوح وزن الديك الرومي الأبيض بين 15 و22 كيلو جراما، بينما يتراوح وزن الديك الرومي الأسود بين 5 و7 كيلو جرامات.

وتابع عمر، أن الطلب على الديك الرومي الأبيض يشهد انتعاشة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع الاقتراب بالاحتقال بالكريسماس من قبل الفنادق والمطاعم.

وأضاف عمر أن سعر الكيلو الديك الرومي الأبيض "السليم" الطازج يتراوح بين 55 و60 جنيها.