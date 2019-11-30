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بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على قرض السيارات الملاكي

12:22 م السبت 30 نوفمبر 2019
بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على قرض السيارات الملاكي

بنك الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قرر بنك الكويت الوطني خفض الفائدة 0.5% على قرض السيارات الملاكي للعملاء الجدد، بحسب مصدر مسؤول في البنك لمصراوي.

وكان بنك الكويت الوطني قرر خفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات و5 سنوات منتصف الشهر الجاري.

ويقدم بنك الكويت الوطني 3 برامج لتمويل قرض السيارة الملاكي الجديدة بضمان الراتب لموظفي القطاع العام أو الخاص، وبرنامج ثاني لأصحاب المهن الحرة، بينما البرنامج الثالث بضمان الشهادات الإدخارية للعميل بالبنك.

ويستفيد من خفض الفائدة العملاء الجدد فقط بينما العملاء القائمين يظلون على نفس الفائدة القديمة حتى إنتهاء سداد أخر قسط من القرض.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الماضي، ليسجل متوسط سعر الفائدة (الكوريدور) ليسجل 12.25% للأيداع و13.25% للأقراض.

وتراجعت الفائدة على قرض السيارة لموظفي الحكومة إلى 17.25% بشرط تحويل الراتب على البنك، أو 18.25% من غير تحويل الراتب والأكتفاء بتحويل القسط.

وبلغ سعر الفائدة على قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة 19.75% لعميل البنك و20.75% لغير العميل.

ويتيح البنك قرض السيارة بضمان الشهادات الإدخارية بقيمة إجمالية تبلغ 90% من إجمالي قيمة الشهادة، ونسبة فائدة 4% فوق سعر الشهادة.

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