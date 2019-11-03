مصدر: تمويل 693 ألف مشروع صغير منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي، عن أن إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي قام الجهاز المصرفي بتمويلها مباشرة بلغت 693 ألف مشروع داخل وخارج مبادرة البنك المركزي لتمويل هذه المشروعات، وذلك منذ إطلاق المبادرة مطلع 2016.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بين 600 ألف مشروع متناهي الصغر، و86 ألف مشروع صغير، و7 آلاف مشروع متوسط، وهي المشروعات التي مولتها البنوك مباشرة.

وأوضح أن عدد المشروعات متناهية الصغر التي تم تمويلها عبر الجمعيات وصلت إلى 3.5 مليون مشروع بتمويلات قيمتها 15 مليار جنيه.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي، قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنوك ضخت 144.5 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقها مطلع عام 2016 وحتى مايو الماضي.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة مطلع 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، خلال فترة 4 سنوات، ملزما البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال فترة المبادرة، والمنتظر انتهاءها بنهاية العام الجاري.

وتتضمن مبادرة المركزي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات.

كما تتضمن المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.