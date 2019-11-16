نصار: 680 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية بالسوق العماني

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى شهر سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروعا في مختلف المجالات، في حين بلغت الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان نحو 680 مليون دولار في 142 مشروعا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نظيره العماني، علي بن مسعود السنيدي، وذلك في إطار زيارة الوزير للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في تدشين أعمال مجلس الأعمال المصري العماني المشترك، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.

وأشار نصار، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان حقق العام الماضي نسبة زيادة بلغت 13% حيث بلغ 412 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017 منها 195 مليون دولار صادرات مصرية.

وأضاف نصار، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع الجانب العماني لإقامة مشروعات مصرية عمانية في منطقة خليج السويس وبورسعيد ومناطق أخرى، وذلك للتصدير للدول العربية ودول مجموعة الكوميسا وذلك للاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع تلك الدول.

وأشار نصار إلى أهمية تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار في المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، فضلاً عن التعاون في مجال مراكز المعلومات الصناعية بهدف الربط بينها.

وقال علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة العماني، إن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين ترتكز على قيام رجال الأعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.

وأضاف السنيدي، أن هناك إمكانية للاستفادة من الدخول فى مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان، خاصة في منطقة صحارا، وكذا توسيع ميناء صلالة، والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.