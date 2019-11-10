"الكاش باي باي".. مكي بطل حملة إعلانية للترويج لبطاقة "ميزة" للمدفوعات

كتبت- منال المصري:

نشرت الصفحة الرسمية للفنان أحمد مكي على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، نسخة نهائية من فيديو الحملة الإعلانية عن كروت "ميزة" وهي أول منظومة وطنية للدفع الإلكتروني في مصر.

ويتضمن الإعلان عدة مشاهد غنائية كوميدية تشمل مراحل التعامل الاقتصادي ووسائل الدفع بين البشر بدءا من مرحلة الإنسان البدائي، ثم مرحلة المقايضة، ثم مرحلة الكاش، وأخيرا المرحلة اللا نقدية، التي تسعى الدولة حاليا للوصول إليها عبر نشر الشمول المالي، وإنشاء منظومة ميزة الجديدة للدفع الإلكتروني.

وقال مصدر بالبنك المركزي، لمصراوي، إن هذا الإعلان يأتي في إطار حملة إعلانية بدأت شركة بنوك مصر 123 في إطلاقها عن كارت ميزة.

وأضاف المصدر أن الحملة تشمل الترويج لكارت ميزة عن طريق التليفزيون، والصحف، والمواقع الإلكترونية، وتتحمل شركة بنوك مصر التكلفة المالية للحملة بمشاركة البنوك، وذلك بهدف نشر ثقافة ميكنة المدفوعات.

وأطلق البنك المركزي والقطاع المصرفي خلال العام الجاري، كارت "ميزة" أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية، بهدف ميكنة المدفوعات محليا، تنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي.

وكروت ميزة لها عدة أشكال، منها البطاقة مسبقة الدفع، وهي لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

وحصلت بعض البنوك على رخصة إصدار كارت ميزة منها البنك الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، وقناة السويس، والتجاري الدولي.

وتقدم جميع البنوك المصدرة لكارت ميزة الكارت المدفوع مقدما، وبدأت بعض هذه البنوك في تقديم كارت الخصم المباشر "دبت" مثل بنكي القاهرة، والمصرف المتحد، فيما يقدم البنكً التجاري الدولي كارت ميزة للمرتبات، بالإضافة إلى الكروت المدفوعة مقدما.

ويمكن استخدام بطاقات "ميزة" في السداد والمشتريات من خلال ماكينات الدفع في المحلات والمصالح الحكومية، حيث وفرت بعض البنوك هذه البطاقات، مجانا، لمدة 6 أشهر بدأت من أول مايو الماضي، وانتهت نهاية أكتوبر، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المواطنين، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي فيزا، وماستر كارد، ولكن ميزة يتم استخدامها محليا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.

وقالت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي، منذ أيام، إن عدد بطاقات "ميزة" التي أصدرتها البنوك بلغ 3.2 مليون كارت منذ إطلاق المنظومة وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأضافت أن التعاملات على بطاقات ميزة سجلت نحو 1.1 مليون معاملة مالية، بإجمالي تعاملات مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه.

ويستهدف البنك المركزي إصدار 20 مليون كارت من ميزة خلال ثلاث سنوات قادمة، بحسب أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المدفوعات.