كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك أسعار الفائدة على برامج القروض المختلفة بما فيهم قرض السيارات الصينية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وساهم قرار البنك بخفض الفائدة 2.5% في آخر آجتماعين للجنة السياسة النقدية بواقع 1.5% في أغسطس و1% في سبتمبر، في تراجع تكلفة عبء الدين على القروض بالبنوك.

وتتباين شروط تقديم السيارات الصينية من بنك إلى آخر من حيث قيمة القرض ونسبة الفائدة، ونسبة التمويل المقدمة من البنك من إجمالي قيمة السيارة، ومدة سداد القرض، وتختلف شروط القرض داخل البنك الواحد حسب نوع الشركة التي يعمل بها العميل وإمكانية تحويل الراتب عل البنك بتعهد من جهة العمل.

ويحصل البنك قسطا شهريا من العميل لسداد قرض السيارة لايتجاوز عن 35% من إجمالي الراتب، حسب التعليمات الصادرة من المركزي.

وتحجم بعض البنوك عن تقديم قروض لبعض الماركات الصينية وهي (بي واي دي وسبرانزا وبريليانس) .

ويرصد "مصراوي" جميع تفاصيل قروض السيارات الصينية في 4 بنوك بعد خفض الفائدة عليها في البنك الأهلي المصري، والقاهرة ، ومصر، والإسكندرية.

1 - البنك الأهلي:

الفائدة: 18% متناقصة.

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 50% من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد القرض: 4 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى.

2 - بنك مصر:

الفائدة: من 18.5% إلى 19.75% وتتباين حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب على البنك.

قيمة القرض: 750 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: 50% إلى 90% حسب تعهد جهة العمل تحويل الراتب على البنك.

فترة سداد القرض: 8 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

3 - بنك القاهرة:

الفائدة: 18% إلى 30% حسب تعهد جهة العمل لتحويل الراتب.

قيمة القرض: تصل 500 ألف جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 80% من إجمالي قيمة السيارة

سداد القرض: 5 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 1500 جنيه.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.

4 - بنك الإسكندرية:

الفائدة: من 14% إلى 21% متناقصة حسب فئة تكويد الشركة وتعهد جهة العمل لتحويل الراتب.

قيمة القرض: تصل لمليون جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي ثمن السيارة كما يتيح البنك للعميل سداد جزء من ثمن السيارة كمقدمة تتراوح من 20% إلى 50% من إجمالي ثمن السيارة.

مدة سداد القرض: تصل 8 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصى.

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