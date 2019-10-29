تفاصيل قروض السيارات "المستعملة" في 5 بنوك بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

خفضت البنوك أسعار الفائدة على قروض السيارات الملاكي المستعملة، على غرار السيارات الجديدة، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الفترة الأخيرة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة 2.5% في أخر اجتماعين للجنة السياسة النقية، بواقع 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر، وهو ما دفع البنوك لإعادة تسعير الفائدة على جميع القروض الشخصية.

وتقدم البنوك قروضا للسيارات المستعملة بضمان الوظيفة وتحويل الراتب على البنك أو تحويل قسط القرض فقط، وكذلك تقدم تمويلا لأصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري.

المستندات المطلوبة من العميل للحصول على القرض هي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- خطاب تحويل دخل أو قسط حديث وفقًا للصيغة المعتمدة لدى البنك.

- فاتورة تليفون أو كهرباء أو غاز حديثة (صادرة خلال آخر 3 أشهر بحد أقصى).

- عرض سعر السيارة من البائع يظهر فيه اسم البائع الذي سيتم إصدار أمر الصرف النقدي إليه مع قيمة السيارة.

ويعرض مصراوي تفاصيل قروض السيارات الملاكي المستعملة في 5 بنوك عاملة في مصر.

1- بنك HSBC:

سعر الفائدة: تتراوح بين 17.5% و19.5% حسب إمكانية تحويل الراتب على البنك وطبيعة الوظيفة.

قيمة القرض: تصل 1.25 مليون جنيه بشرط وجود دخل شهري يسمح بسداد أقساط القرض.

فترة السداد: 7 سنوات بحد أقصي.

نسبة التمويل من البنك: 90% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: 1%

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد أخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا.

2- بنك القاهرة:

سعر الفائدة: يتراوح بين 18% و30% حسب نوع الوظيفة ومدة القرض.

قيمة القرض: 500 ألف جنيه بحد أقصى.

فترة السداد: 5 سنوات بحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: تتراوح بين 60% و50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد أخر قسط.

الدخل الشهري: لا يقل عن 1500 جنيه.

3- بنك فيصل الإسلامي:

سعر الفائدة: تتراوح بين 16% و17% حسب نوع الوظيفة.

قيمة القرض:200 ألف جنيه للسيارات الفارهة ذات العلامات التجارية المشهورة.

فترة السداد: 5 سنوات بحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: تتراوح بين 0.5% إلى 1.5%.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد أخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: 1500 جنيه شهريا كحد أدنى.

4- بنك البركة:

سعر الفائدة: يتراوح بين 17.25% و18.5% متناقصة.

قيمة القرض: 300 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: 4 سنوات بحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 80% من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية: 1% إلى 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما كحد أقصى.

الدخل الشهري: 3 آلاف جنيه بحد أدنى.

5- مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الفائدة: 9% إلى 14% حسب نوع الوظيفة.

قيمة القرض: 400 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 70% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد أخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: بين 1500 جنيه كحد أدنى للقطاع العام و2500 جنيه للقطاع الخاص.

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