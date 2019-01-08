اتفاقية شراكة بين أماديوس وترافكو لتقديم الحلول الإلكترونية في السياحة

كتب- محمد علاء الدين:

جددت شركة أماديوس مصر، للخدمات الإلكترونية عقد شراكتها مع شركة ترافكو للسياحة لتقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء ترافكو.

وقال انطوان مدور، نائب رئيس شركة أماديوس لأفريقيا والشرق الأوسط، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اتفاقية الشراكة سيساعد على تطويع الخدمات الإلكترونية العالمية لتقديمها في صورة محلية بما يتناسب مع السوق المصري ولتلبية متطلبات العملاء.

وأضاف في البيان أن الشركة تضع ضمن استراتيجيتها التركيز على مجال البحث والتطوير لمنظومة السفر والسياحة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية ليستفيد منها أكبر شريحة من العملاء.

من جانبه قال معتز صدقي مدير عام ترافكو للسياحة، إن شراكتنا مع أماديوس مصر تساعد على تقديم خدماتنا إلكترونيًا، موضحا أن الحجز الإلكتروني سيختصر متاعب كثيرة على العميل بدلا من ذهابه للشركات السياحة والسفر لاستكمال معاملاته الورقية.

وبحسب صدقي يختصر اللجوء إلى الحجز عبر الانترنت الوقت وتكاليف الانتقال والجهد في استكمال إجراءات السفر.