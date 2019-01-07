وزير البترول: أسعار بنزين 95 قد تنخفض أو ترتفع بداية من إبريل

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا، وزير البترول، إن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول إبريل المقبل.

"تم الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 على أن يتم التطبيق في بداية أبريل المقبل"، بحسب ما قاله الوزير.

وأضاف الملا في تصريحات خاصة، أن "تطبيق الآلية الجديدة لا يعني زيادة سعر بنزين 95 من أول الربع الثاني من 2019.. قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي".

وأشار إلى أن الآلية الجديدة حددت نسبة الزيادة أو الانخفاض في سعر بنزين 95% بحد أقصى 10% من السعر الحالي.

وقال الملا إنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

ونص القرار على أن بدأ تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على أن تتم مراجعة سعر المنتج كل 3 أشهر، وإعلان السعر الجديد، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا.

وكانت الحكومة وافقت خلال الشهور الماضية، على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي صُممت من أجل استرداد تكاليف توفير المنتجات البترولية في السوق ورفع الدعم عنها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموازنة العامة للدولة من أي تغيرات غير متوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.