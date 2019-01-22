وزير التجارة يناقش التعاون في 7 مجالات مع المفوضية الأوروبية

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً التنسيق مع المفوضية الأوروبية لبدء حوار مصري أوروبي موسع لدعم التحرك المستقبلي بين الجانبين، لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاستثمار، والمنافسة، والخدمات والتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، والنقل اللوجستي، وتطوير الموانئ، وتيسير التجارة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين الجانبين بشأن القواعد الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية ومعايير الصحة والصحة النباتية، وذلك في ضوء استعداد الجانب الأوروبي لتقديم المساعدة للجانب المصري بهدف تحقيق التوافق بين المعايير المصرية والأوروبية في هذا الصدد، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزيرالتجارة والصناعة مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي، والتي استعرضت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، وآخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الأوروبية في مجال الصحة والصحة النباتية للصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية.

وأضاف نصار أن اللجنة المصغرة المصرية الأوروبية المعنية بالتجارة والسياحة والاستثمار والزراعة والجمارك ستعقد بالقاهرة خلال شهر أبريل المقبل.

وذكر أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المؤشرات الجغرافية للمنتج المصري، وهو ما يسهم في الحفاظ على هوية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الهادف لتصدير المنتجات الزراعية للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات خاصة في مجال الزراعة باعتبارها محورا تجاريا هاما لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقال إن اللقاء مع الوفد الأوروبي، استعرض أيضا إمكانيات تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تمويل الاستثمار الذي أطلقه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، حيث سيتم تطبيق البرنامج خلال العام الجاري على قطاعي الزراعة والسلع الزراعية المصنعة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي وترجمتها إلى مشروعات اقتصادية وتجارية ملموسة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وللاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر مستثمر بالسوق المصري.

وأشار نصار إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الاستثمارات الاوروبية في مصر بما يسهم في اندماج سلاسل الإنتاج بين الجانبين، والوصول إلى معدلات تجارة أكثر توازنا واستدامة.

كما أكد اللقاء على أهمية زيادة الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مجال الزراعة سواء من خلال استثمارات القطاع الخاص أو من خلال برامج التنمية التابعة للمؤسسات الأوروبية، بحسب ما ذكره الوزير.

وتناول اللقاء أيضاً إمكانات تحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحاصلات الزراعية وخاصة في ضوء المشاورات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وزيادة التعاون في مجال الأبحاث الزراعية، وأساليب الري والصوبات الزراعية.

وطالب نصار بضرورة تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية من خلال تجنب إجراءات الفحص الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسيتها في هذه الأسواق، خاصة في ضوء تطبيق منظومة جديدة لفحص الحاصلات الزراعية للتصدير بمشاركة كل من الحجر الزراعي المصري، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".

وأعرب مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي، عن حرص الاتحاد على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف القطاعات باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة جنوب المتوسط، مشيرا إلى أن مشروعات التعاون المصري الأوروبي تغطي مجالات المياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والزراعة وغيرها.

وأكد فيل هوجان أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري لتعزيز العلاقات الأوروبية الأفريقية لمستويات غير مسبوقة، موضحا أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية في توسيع نطاق التعاون الأفريقي الأوروبي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وقال إنه سيتم خلال العام الجاري عقد القمة الأوروبية الأفريقية، وكذا القمة الأوروبية العربية، حيث تمثلان خطوة هامة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية.

والمفوضية الأوروبية للزراعة والتنمية الريفية هي الكيان المعني بوضع السياسات الخاصة بالزراعة في دول الاتحاد، ومتابعة كل جوانب "السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" (CAP).

كما تقوم المفوضية بمساعدة المزارعين في دول الاتحاد لإنتاج كميات كافية من الغذاء الآمن في إطار معايير الاستدامة والقوانين البيئية الأوروبية، وتوفير آليات الدعم للمشروعات الزراعية في مواجهة ظروف الإنتاج غير المتوقعة، فضلاً عن تسهيل الاستثمار في المجال الزراعي، وخلق فرص عمل في جميع مراحل سلاسل الغذاء.

وحضر اللقاء السفير إيفان سوركو رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وماجدة شاهين مستشارة وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.