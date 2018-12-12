البترول: إنتاج الغاز من حقل ظهر سيرتفع إلى 3 مليارات قدم في 2019

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كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه يتم حالياً الإسراع باستكمال تصنيع وحدات الإنتاج المتبقية الخامسة والسادسة والسابعة في حقل ظهر للغاز الطبيعي والتي سيسهم وضعها على الإنتاج في الارتفاع بمعدل الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يومياً في عام 2019.

وتفقد طارق الملا وزير البترول المحطة البرية لحقل ظهر بمنطقة بورسعيد في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات العمل والإنتاج البترولي للإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، وتحفيز العاملين للاستمرار في تحقيق معدلات التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني الموضوع.

كما تفقد الملا سير العمل في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي لمتابعة أعمال تنمية باقي مراحل إنتاج الحقل الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا في نهاية يناير الماضي.

وتم خلال الزيارة استعراض حجم الأعمال التي تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل وحتى وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.

كما افتتح الوزير ومرافقوه، خلال الجولة، المبنى الإداري الرئيسي لحقل ظهر، وكذلك المسجد المقامين بالمحطة البرية.

وبدأت مصر إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط في ديسمبر الماضي بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب، وتم التعجيل بوضع وحدات الإنتاج تباعاً ليصل الإنتاج الحالي من الحقل إلى حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميا.

ورافق الوزير خلال الجولة أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وأسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعاطف حسن رئيس شركة بتروبل، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وسيد البدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية.

كما رافق الوزير خلال الجولة أنطونيو فيلا مدير أنشطة البحث والاستكشاف بشركة إيني، وفابيو كافانا مدير عام الشركة الدولية الإيطالية للزيت "أيوك" التابعة لمجموعة إيني الإيطالية، وقيادات الشركة.

وعقد الوزير اجتماعاً ضم رؤساء الشركات وقيادات العمل بالمشروع، وتم استعراض البرنامج الزمني للانتهاء من أعمال تنمية الحقل وما يتم من خطوات فعلية لزيادة الإنتاج سواء في تنفيذ برنامج حفر الآبار أو في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بالأعمال البحرية، وأيضاً تنفيذ الأعمال بالمحطة البرية لاستقبال ومعالجة الغازات.

وطالب الوزير بضرورة بذل جهد ممكن للتعجيل والإسراع بالوصول للطاقة الإنتاجية المستهدفة، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لمشروع تنمية حقل ظهر، وأنه يحظى باهتمام ودعم الدولة بكافة قطاعاتها مما يستدعى ضرورة استمرار التنسيق والمراجعة المستمرة والمتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ المشروع، وذلك للوصول لأعلى معدلات إنتاجية ممكنة.