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9 أغسطس.. الحكم على 7 متهمين في قضية خلية شبكة العملة

كتب : صابر المحلاوي

04:19 م 09/06/2026

المستشار حماده الصاوي

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قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 7 متهمين بالإضرار بالاقتصاد القومي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية شبكة العملة"، لجلسة 9 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

اتهامات خلية شبكة العملة

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون من الأول حتى الثالث إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا أدوارًا تنظيمية داخل جماعة الإخوان، التي تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

اتهامات تمويل الإرهاب

ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، إذ أسندت إلى المتهم الأول جمع أموال من النقد الأجنبي وتوفيرها ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وقاموا بإمداد عناصر الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية.

اتهام بالرشوة وتهريب النقد الأجنبي

كما وُجهت إلى المتهم الرابع، بصفته كبير مضيفي طيران، تهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تهريب النقد الأجنبي إلى خارج البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.

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