قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "أحمد. إ" بالإعدام شنقًا في واقعة قتله المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، وذلك بعد أن أُحيلت أوراقه إلى مفتي الجمهورية مرتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد جميل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان فرج، وأسامة السكري، وطارق الحديني، وسكرتارية محمود متولي.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في جلسة 27 يناير الماضي بإعدام المتهم ذاته، بعد إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

تفاصيل جريمة هزّت الرأي العام

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كلي، أن المتهم "أحمد. م"، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، قتل عمدًا المجني عليها "ز. ع" مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم وبيت النية على التخلص منها، خشية افتضاح علاقته بها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعد مشروبًا من عصير المانجو دسّ بداخله مواد سامة، شملت فوسفيد الزنك "سم فئران"، ومركبات فسفورية "مبيدات حشرية"، إضافة إلى مواد مخدرة من بينها "كتالار" وعقار "كوتيابكس"، وقدمه لها قاصدًا قتلها، ما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليهم "مصطفى" و"سيف الدين" و"جنى" مع سبق الإصرار، بعد نجاح مخططه الإجرامي في قتل والدتهم، حيث قرر التخلص من الأطفال لإخفاء جريمته.

وأشارت التحقيقات إلى أنه أعد لهم أيضًا مشروبًا مماثلًا يحتوي على مواد سامة ومخدرة، أدت إلى وفاتهم.

كما أوضحت النيابة أن المتهم اصطحب الطفل الأصغر "مصطفى" إلى أحد المصارف المائية وألقاه فيه عمدًا، ما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أيضًا تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام يُدعى "سعيد. أ"، في تزوير محرر رسمي، وهو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني بتاريخ 22 أكتوبر 2025، حيث انتحل اسمًا مغايرًا لاسمه الحقيقي، مما ساعده على الهروب من ملاحقة العدالة.

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