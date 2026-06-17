شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة عمل مشتركة عُقدت تحت عنوان: "تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها"، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

تعاون قضائي دولي بالقاهرة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية وبناء القدرات

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، ووفقًا لتوجيهات المستشار النائب العام بإعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف دعم قدرات أعضاء النيابة العامة، ومواكبة التطور المتسارع في أنماط الجرائم المستحدثة، لا سيما الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.

وشارك في أعمال الورشة عدد من أعضاء النيابة العامة إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، حيث تناولت الجلسات عددًا من المحاور المهمة في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، من بينها الإطار القانوني الدولي والوطني للملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في العالم الرقمي، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، وصور جرائم الملكية الفكرية المادية والرقمية والمزدوجة، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بها.

كما شملت الموضوعات آليات التحقيق المالي والتحفظ على الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات، وغش الأغذية، وما يتعلق بسلامة الصحة العامة.

وتضمنت فعاليات الورشة جلسات نقاشية وتطبيقات عملية، أُتيح خلالها تبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة والخبراء المشاركين، واستعراض أفضل الممارسات في آليات التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية والفنية وتعزيز الكفاءة المهنية.

النائب العام يؤكد تطوير التدريب القضائي لمواجهة الجرائم المستحدثة والرقمية

وخلال مراسم الختام، ألقى النائب العام كلمة أكد فيها حرص النيابة العامة على مواصلة تطوير منظومة التدريب، والانفتاح على الخبرات الدولية المتخصصة، بما يعزز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ويدعم جودة العمل القضائي.

كما ألقى المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار الشراكة في مجالات التدريب والبحث وبناء القدرات.

وعلى هامش ختام الورشة، وقع النائب العام والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والمعهد، بهدف ترسيخ التعاون المشترك في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز العمل المؤسسي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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