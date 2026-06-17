أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، اليوم الأربعاء، أكدت خلاله أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة وإشارات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية.

وبحسب بيان الوزارة، فإنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها: "هاتف محمول" بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

ووفقا لبيان الوزارة، فإنه بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.