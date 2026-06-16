إعلان

خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 113 ألف مخالفة مرورية و44 سائقًا متعاطيًا للمخدرات

كتب : علاء عمران

12:08 م 16/06/2026

شرطة التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط آلاف المخالفات المرورية والقضايا التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 113 ألفًا و850 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما جرى فحص 1138 سائقًا، وتبين إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 162 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.وتم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القواعد المرورية.

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم

وفي مجال الرقابة التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهما المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وعُثر خلالها على نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

3 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت الجهود، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تقترب من 3 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة الجرائم التموينية والمخالفات المرورية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفات مرورية مخدرات الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

وزير الخارجية الإيراني: لبنان جزء من الاتفاق والتنفيذ الرسمي يبدأ الجمعة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: لبنان جزء من الاتفاق والتنفيذ الرسمي يبدأ الجمعة
صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
حوادث وقضايا

صرخة وسط النار.. كيف قادت كلمات مديحة الأخيرة زوجها إلى الإعدام؟
جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
أخبار المحافظات

جميعهم من سوهاج.. مصرع طبيب وأبنائه الثلاثة في حادث أليم بالمنيا
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة
زووم

تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة