واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط آلاف المخالفات المرورية والقضايا التموينية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 113 ألفًا و850 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما جرى فحص 1138 سائقًا، وتبين إيجابية 44 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 488 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 162 سائقًا، وأسفرت النتائج عن ثبوت تعاطي 7 منهم للمواد المخدرة.وتم ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القواعد المرورية.

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم

وفي مجال الرقابة التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهما المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وعُثر خلالها على نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

3 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

وفي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت الجهود، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تقترب من 3 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة الجرائم التموينية والمخالفات المرورية وجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

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