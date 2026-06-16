شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادث تصادم بين 3 سيارات، ما تسبب في تباطؤ الحركة المرورية بالمنطقة، قبل تدخل الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة السير.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري قبل منطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى حدوث كثافات مرورية وتباطؤ في حركة المركبات بالمنطقة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش والمعدات اللازمة لرفع السيارات المتضررة وإزالة آثار التصادم من نهر الطريق.

وعملت رجال المرور على تنظيم حركة السير ومنع تكدس السيارات بمحيط موقع الحادث، بالتزامن مع رفع آثار التصادم وإعادة السيولة المرورية للطريق.

كما تجري الجهات المختصة فحص أسباب وقوع الحادث وحصر التلفيات الناتجة عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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