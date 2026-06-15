افتتح المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي تنظمه النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان: "تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة".

حضور رفيع المستوى من قيادات النيابة والمنظمة العربية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعددًا من قيادات الهيئة ومديري الإدارات والوحدات المركزية، إلى جانب الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وقيادات المنظمة.

كما شارك في الملتقى وفود رسمية وخبراء من عدد من الدول العربية، بينها فلسطين وسلطنة عمان والجزائر والسودان والمغرب وقطر والكويت وموريتانيا وليبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات قضائية وأكاديمية عربية.

رئيس النيابة الإدارية: العدالة الإدارية ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة

وأكد المستشار محمد الشناوي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الملتقى يعكس الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ دعائم العدالة الإدارية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن العدالة الإدارية تمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة، وحماية المال العام وصون المشروعية، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على أداء دورها الدستوري في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات العربية الشقيقة.

المنظمة العربية: الملتقى منصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن انعقاد الملتقى يأتي تجسيدًا للتعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والنيابة الإدارية، ويُعد منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة.

وأوضح أن أهداف الملتقى تتسق مع جهود الدولة المصرية في تطوير الجهاز الإداري وترسيخ الشفافية، مشيرًا إلى أن البرنامج العلمي يتناول أحدث الاتجاهات والتطبيقات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق الإداري.

جلسة حوارية بمشاركة أكاديميين وخبراء

تضمنت فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية أدارها الدكتور عادل عبد العزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، واللواء الدكتور خالد سعيد وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية السابق، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضو مجلس النواب، والدكتور مسعد رضوان عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات.

تكريم المتحدثين وتبادل الدروع التذكارية

وفي ختام فعاليات اليوم، كرم المستشار محمد الشناوي والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المشاركين والمتحدثين في الجلسة الحوارية الأولى، كما جرى تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويُعقد الملتقى خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف تعزيز التعاون العربي وتطوير الكفاءات المؤسسية في مجالات العدالة الإدارية والحوكمة.