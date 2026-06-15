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طعنتان غدراً تغتالان الفنان "سعيد مختار" في جلسة رؤية بأكتوبر.. ما قرار المحكمة؟

كتب : رمضان يونس

02:03 م 15/06/2026 تعديل في 02:04 م

الفنان سعيد مختار

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار داخل أحد النوادي الرياضية بمنطقة حدائق أكتوبر، على خلفية خلاف نشب أثناء جلسة رؤية طفل، وذلك إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل.


تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 232 لسنة 2026 جنايات أكتوبر والمقيدة برقم 14 لسنة 2026، إلى اتهام "عاطف. ع" (61 عامًا – عامل)، بقتل المجني عليه الفنان "سعيد مختار. ص" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك لوجود خلافات أسرية بينهما.

مشادة داخل نادي رياضي تتحول إلى جريمة قتل

وأوضحت النيابة العامة أن الواقعة حدثت في الخامس من ديسمبر 2025 بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حين نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه أثناء جلسة رؤية طفل، وتطورت سريعًا إلى مشاجرة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتوجيه ضربتين بسلاح أبيض، استقرت إحداهما في صدر المجني عليه، ما أدى إلى إصابته إصابة أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بأوراق القضية.
وأفادت "رحاب" في تحقيقات النيابة أنها كانت برفقة زوجها المتهم أثناء توجههم لتسليم نجلها إلى طليقها الفنان سعيد مختار، وأن خلافًا نشب بين الطرفين داخل النادي، ما دفعها لمغادرة المكان بصحبة نجلها بعد تصاعد التوتر.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شاهد عيان، وهو مهندس، أكد أنه كان متواجدًا بالقرب من أحد النوادي الرياضية وادي دجلة، وشاهد مشاجرة بالأيدي بين المتهم والمجني عليه، فتوجه لمحاولة فضها، إلا أنه فوجئ بقيام المتهم بإحضار سلاح أبيض "سكين" من سيارته والتعدي على المجني عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وأحالت نيابة أكتوبر الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل لاستكمال الإجراءات.

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الفنان سعيد مختار قتل عمد أكتوبر حدائق أكتوبر

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