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"رفض يرجع البضاعة فضربه بمطواة".. ضبط المتهم بتكسير محل هواتف بالوراق

كتب : علاء عمران

12:40 م 15/06/2026

المتهمين

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على مالك محل تجاري بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالمحل بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وهو صاحب محل هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، حيث أفاد بأنه تعرض بتاريخ 26 مايو الماضي لاعتداء من أحد الأشخاص بالسب وإشهار سلاح أبيض، على خلفية خلاف حول استرجاع بضاعة مباعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الظاهر بمقطع الفيديو، والمقيم بدائرة قسم شرطة الوراق. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلاف حول البضاعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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