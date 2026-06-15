تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 12 شخصًا لاتهامهم بهدم سور مقبرتين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، بقصد الاستيلاء عليهما وإعادة بيعهما لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جاءت الواقعة في إطار فحص الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من الأهالي من قيام أشخاص بهدم سور مقابر بالمنطقة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابساتها.

التوصل إلى أصحاب المقابر

وأسفرت التحريات عن تحديد مالكي المقبرتين محل الواقعة، وتبين أنهما يقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. وبسؤالهما، أفادا بأن الواقعة حدثت يوم 7 يونيو الجاري، حيث أقدم مجهولون على هدم السور الخاص بالمقبرتين بدافع الاستيلاء عليهما، باعتبارهما من المقابر القديمة التي لا يعلم البعض بوجود مالكين لها.

ضبط 12 متهمًا بهدم سور مقابر بأسيوط

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 12 شخصًا يعملون في حفر المقابر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم استهدفوا المقبرتين لاعتقادهم أنهما غير مملوكتين لأحد بسبب قدمهما، وذلك بقصد الاستيلاء عليهما وإعادة بيعهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

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