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وزير الداخلية يقرر إبعاد بنجلاديشيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (تفاصيل)

كتب : علاء عمران

09:55 ص 15/06/2026 تعديل في 10:08 ص

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

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نشرت الوقائع المصرية قرارًا جديدًا للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن إبعاد مواطنين يحملان الجنسية البنجلاديشية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

قرار وزير الداخلية بإبعاد بنجلاديشيين

حمل القرار رقم 709 لسنة 2026، ونص على إبعاد كل من:SALA UDDIN SIRAJ MIAH (بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 2 يناير 1974).MD SAIDYE ISLAM MD AYNAL HAQU (بنجلاديشي الجنسية، من مواليد 24 فبراير 1990).

تفاصيل القرار المنشور في الوقائع المصرية

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 22 أبريل 2026، بشأن طلب إبعاد مواطنين من الجنسية البنجلاديشية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد المذكورين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما نصت المادة الثانية على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار.

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وزير الداخلية الوقائع المصرية بنجلاديش

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