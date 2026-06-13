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بعد استغاثة الفنان أحمد صيام.. الداخلية تكشف حقيقة منع سكان كمباوند من الدخول بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:54 م 13/06/2026 تعديل في 02:01 م

استغاثة الفنان أحمد صيام

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بشأن منع عدد من سكان أحد الكمباوندات السكنية بمحافظة الجيزة من الدخول، والتعدي عليهم، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل.
وبالفحص، تبين عدم صحة ما جرى تداوله في الفيديو، وأن الواقعة الحقيقية تتمثل في وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين بعض القاطنين وإدارة الكمباوند.

تفاصيل الخلاف

وتبين أن الخلاف نشب حول منع الأمن الإداري دخول مواد البناء عبر البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، واشتراط سداد مبالغ مالية نظير ذلك، إلى جانب اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتعدي بالسب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل استغاثة الفنان أحمد صيام

كان الفنان أحمد صيام قد استغاث بوزارة الداخلية، بعد تعرضه وعدد من جيرانه لمشكلة داخل منطقة السليمانية، حيث أشار في فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك إلى قيام أمن تابع للمطور العقاري بالسيطرة على بوابة الكمباوند، ومنع دخول أمن الاتحاد، مع الاستعانة ببلطجية – على حد قوله.
وأضاف صيام أن الأهالي تواصلوا مع الجهات الأمنية، إلا أنه طُلب منهم تحرير محاضر إثبات حالة في القسم، معبّرًا عن استيائه من طريقة التعامل مع الموقف.

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وزارة الداخلية الفنان أحمد صيام الشيخ زايد

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