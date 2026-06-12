لم يكن المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد مشهد عابر، بل كشف عن واقعة صادمة بطلها شخصان بدت عليهما علامات عدم الاتزان، وهما يتبادلان التعدي بطريقة وحشية تحت تأثير مخدر "الأيس"، لتنتهي الواقعة بتدخل أمني عاجل وضبط المتهمين وحبسهما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل فيديو لشخصين يطفئان سجائر في جسد شاب ببولاق الدكرور

القصة بدأت بعد تداول فيديو من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، ظهر خلاله شخصان بدت عليهما علامات عدم الاتزان، فيما أقدم أحدهما التعدي على الآخر بالضرب وإطفاء السجائر في جسده، في مشهد أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، بدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة وكشف ملابساتها، حيث نجحت في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، وأن أحدهما له معلومات جنائية سابقة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بأنه والمتهم الثاني كانا تحت تأثير مخدر "الأيس" وقت تصوير الفيديو "لعبنا جولة"، مؤكدًا أنه لا توجد خلافات سابقة بينهما، وأن ما حدث جاء نتيجة فقدانهما الاتزان والإدراك بسبب تعاطي المواد المخدرة.

كما اعترف المتهم الثاني بصحة ما ظهر في المقطع المتداول، مشيرًا إلى أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة برفقة المتهم الأول، وأنهما كانا في حالة غير طبيعية وقت وقوع الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن قوات الأمن عثرت بحوزة أحد المتهمين على كمية من مخدر "الأيس" أثناء ضبطه، وتم التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي المختص لفحصها وإعداد تقرير فني بشأنها.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب استكمال التحريات الأمنية وفحص المضبوطات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

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