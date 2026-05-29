شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف نطاق محافظة القلويبة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

حادث "زراعي القليوبية"

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند مفارق كوبري المنصورة في اتجاه كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة الحادث.

نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق.

معاينة حادث الطريق الزراعي

وتواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها