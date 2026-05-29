إعلان

5 مصابين في حادث تصادم ميكروباص بالطريق الزراعي بالقليوبية

كتب : مصراوي

02:49 م 29/05/2026

حادث ميكروباص بالطريق الزراعي في القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، اليوم الجمعة، حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف نطاق محافظة القلويبة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

حادث "زراعي القليوبية"

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند مفارق كوبري المنصورة في اتجاه كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص نتيجة الحادث.

نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق.

معاينة حادث الطريق الزراعي

وتواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية حادث الطريق الزراعي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
أخبار مصر

محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
أخبار

الحاج الرومانسي.. ‏أندونيسي يقتحم خيمة للنساء في الحج - فيديو
الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
شئون عربية و دولية

الصحة العالمية تعلن أول حالة شفاء من إيبولا في الكونغو الديمقراطية
بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
اقتصاد

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
أقل من مليار جنيه يوميا.. رئيس البنك الأهلي: ضغط السحب من الـATM تراجع
أخبار البنوك

أقل من مليار جنيه يوميا.. رئيس البنك الأهلي: ضغط السحب من الـATM تراجع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي